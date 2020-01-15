Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России
- Автор Мадина
- 15 января, 2020. Среда 13:16
Глава РД Владимир Васильев еще до начала ежегодного послания Президента РФ Федеральному Собранию выразил свое мнение представителям СМИ по различным моментам, которые могут быть затронуты в документе.
Стоит напомнить, мероприятие идет прямо в это время в московском Центральном выставочном зале «Манеж». В нем, как сообщают, поучаствуют примерно 1300 гостей, среди которых члены СФ России, депутаты Госдумы, члены Правительства, руководители субъектов Российской Федерации, общественные деятели и многие другие. Владимир Васильев полностью уверен, что в послании Президентом будет уделено большое значение ценностям человека. По этому пути, высказался Васильев, у Дагестана есть большой резерв и возможности. Подробнее можно прочитать тут.
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