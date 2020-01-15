ЗАМАНА - Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России

Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России

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15 января, 2020. Среда 13:16
Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России

Глава РД Владимир Васильев еще до начала ежегодного послания Президента РФ Федеральному Собранию выразил свое мнение представителям СМИ по различным моментам, которые могут быть затронуты в документе.

Владимир Васильев рассказал об ожиданиях от послания Президента России
Политика

Стоит напомнить, мероприятие идет прямо в это время в московском Центральном выставочном зале «Манеж». В нем, как сообщают, поучаствуют примерно 1300 гостей, среди которых члены СФ России, депутаты Госдумы, члены Правительства, руководители субъектов Российской Федерации, общественные деятели и многие другие. Владимир Васильев полностью уверен, что в послании Президентом будет уделено большое значение ценностям человека. По этому пути, высказался Васильев, у Дагестана есть большой резерв и возможности. Подробнее можно прочитать тут.

 

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