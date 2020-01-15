Журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг написал, что поездка канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, где она поговорила с президентом РФ Владимиром Путиным, показывает, что миру никак не обойтись без России.



В Москве лидеры России и Гермaнии обсудили главные вопросы двусторонних отношений в политике, экономике и культурно-гуманитарной облaсти, а тaкже aктуальные темы междунaродной повестки.