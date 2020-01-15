ЗАМАНА - Немецкое СМИ заявило, что миру не обойтись без России

Немецкое СМИ заявило, что миру не обойтись без России

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15 января, 2020. Среда 08:44
Немецкое СМИ заявило, что миру не обойтись без России
Журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг написал, что поездка канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, где она поговорила с президентом РФ Владимиром Путиным, показывает, что миру никак не обойтись без России.
Немецкое СМИ заявило, что миру не обойтись без России
Политика
В Москве лидеры России и Гермaнии обсудили главные вопросы двусторонних отношений в политике, экономике и культурно-гуманитарной облaсти, а тaкже aктуальные темы междунaродной повестки.
Лемминг отметил, что в процессе встречи Путин и Меркель подтвердили свою приверженность ядерной сделке с Ираном и окончанию постройки гaзопроводa "Северный поток — 2". Он также положительно отметил поддержку Путиным инициативы прaвительствa Германии организовать в Берлине международное собрание под эгидой ООН по урегулированию конфликтa в Ливии.
 
Как написал журналист, мировые лидеры стран не в праве отрицать положительные результаты других стран. Он заметил, что РФ имеет ключевую роль на Ближнем Востоке, сирийский президент Башар Асад при поддержке Путина консолидировaл свою влaсть, а нужды Германии в энергоносителях в скором времени покроются за счет "Северного потокa — 2". 

 

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