ЗАМАНА - Сапиюлла Карачаев рассмотрел обращения дагестанцев

Сапиюлла Карачаев рассмотрел обращения дагестанцев

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15 января, 2020. Среда 08:42
Сапиюлла Карачаев рассмотрел обращения дагестанцев

Депутат дагпарламента Сапиюлла Карачаев рассмотрел накануне обращения граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в Махачкале, сообщили в информагентстве РИА "Дагестан", ссылаясь на в пресс-службу ДРО партии.

Сапиюлла Карачаев рассмотрел обращения дагестанцев
Политика

Всего к депутату обратилось девять человек.

В процессе приёма рассмотрели различные обращения граждан. Решение каждой проблемы Сапиюлла Карачаев взял под личный контроль.

 

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