Всего к депутату обратилось девять человек.
В процессе приёма рассмотрели различные обращения граждан. Решение каждой проблемы Сапиюлла Карачаев взял под личный контроль.
Депутат дагпарламента Сапиюлла Карачаев рассмотрел накануне обращения граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в Махачкале, сообщили в информагентстве РИА "Дагестан", ссылаясь на в пресс-службу ДРО партии.
Всего к депутату обратилось девять человек.
В процессе приёма рассмотрели различные обращения граждан. Решение каждой проблемы Сапиюлла Карачаев взял под личный контроль.
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