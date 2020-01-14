На место Марины Порошеко придет настоящая первая леди Украины Елена Зеленская.
Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей
- Автор Мадина
- 14 января, 2020. Вторник 15:00
Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену бывшего президента Украины Петра Порошенко Марину из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал». Приказ опубликовали на официальном сайте президента.
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