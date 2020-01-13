ЗАМАНА - Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

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13 января, 2020. Понедельник 15:47
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

Глава Пентагона Марк Эспер высказался, что президент США Дональд Трамп не представил серьезных фактов о планах иранского генерала Касема Сулеймани напасть на американские дипведомства.

Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Политика

«Трамп не подкрепил свои слова конкретными фактами. Он лишь отметил, что верит в это. Я лично не наблюдал никаких доказательств в отношении 4 посольств», — подчеркнул глава Пентагона в программе «Лицом к нации» на CBS News. Эспер при этом заметил, что поддерживает мнение Дональда Трампа о возможных планах нападения на дипломатов из США. Но в данный момент Вашингтон «не ждет дальнейших атак», подвел итоги Марк Эспер. Демократы в конгрессе США, запросившие объяснение убийства Сулеймани, пишут, что полученные ими данные не дали фактов о «неизбежной» угрозе для американского персонала в регионе.

 

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