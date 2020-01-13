Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

«Трамп не подкрепил свои слова конкретными фактами. Он лишь отметил, что верит в это. Я лично не наблюдал никаких доказательств в отношении 4 посольств», — подчеркнул глава Пентагона в программе «Лицом к нации» на CBS News. Эспер при этом заметил, что поддерживает мнение Дональда Трампа о возможных планах нападения на дипломатов из США. Но в данный момент Вашингтон «не ждет дальнейших атак», подвел итоги Марк Эспер. Демократы в конгрессе США, запросившие объяснение убийства Сулеймани, пишут, что полученные ими данные не дали фактов о «неизбежной» угрозе для американского персонала в регионе.