«Трамп не подкрепил свои слова конкретными фактами. Он лишь отметил, что верит в это. Я лично не наблюдал никаких доказательств в отношении 4 посольств», — подчеркнул глава Пентагона в программе «Лицом к нации» на CBS News. Эспер при этом заметил, что поддерживает мнение Дональда Трампа о возможных планах нападения на дипломатов из США. Но в данный момент Вашингтон «не ждет дальнейших атак», подвел итоги Марк Эспер. Демократы в конгрессе США, запросившие объяснение убийства Сулеймани, пишут, что полученные ими данные не дали фактов о «неизбежной» угрозе для американского персонала в регионе.
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 15:47
Глава Пентагона Марк Эспер высказался, что президент США Дональд Трамп не представил серьезных фактов о планах иранского генерала Касема Сулеймани напасть на американские дипведомства.
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