На собрании с вице-премьерами в Доме Правительства дмитрий Медведев был замечен в классическом костюме, белоснежной рубашке и темно-синем галстуке с маленькими розовыми лебедями.
Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 15:26
Председателя правительства России Дмитрия Медведева на работе заметили в галстуке с принтом из лебедей.
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