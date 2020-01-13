ЗАМАНА - Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями

Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями

Автор
13 января, 2020. Понедельник 15:26
Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями

Председателя правительства России Дмитрия Медведева на работе заметили в галстуке с принтом из лебедей. 

Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями
Политика

На собрании с вице-премьерами в Доме Правительства дмитрий Медведев был замечен в классическом костюме, белоснежной рубашке и темно-синем галстуке с маленькими розовыми лебедями.

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top