Подчеркивают, что переговоры будут повторены в ближайшем времени.
Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 15:12
Беларусь и России не достигли компромисса по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов.
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