«Поздравляю сотрудников средств массовой информации и всех, кто так или иначе связан с работой в информационном пространстве, с профессиональным праздником – Днем российской печати!»
Министр отметил, что в нынешнее время средства массовой информации имеют огромное значение.
Также он сказал о том, что в РФ сама профессия журналиста во все времена занимала особое место, а печатные СМИ были популярными и им доверяли миллионы людей.
«Пусть труд профессионалов печати служит во благо нашим согражданам, работает на страну!
От всей души желаю работникам и ветеранам СМИ здоровья, счастья, успехов в творчестве, роста тиражей и рейтингов!»,
добавил он в завершение поздравления.
Полный текст поздравления можно прочесть здесь