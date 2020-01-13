Руководитель Минкомсвязи РД С.В. Снегирев поздравил с Днём российской печати.

«Поздравляю сотрудников средств массовой информации и всех, кто так или иначе связан с работой в информационном пространстве, с профессиональным праздником – Днем российской печати!»

Министр отметил, что в нынешнее время средства массовой информации имеют огромное значение.

Также он сказал о том, что в РФ сама профессия журналиста во все времена занимала особое место, а печатные СМИ были популярными и им доверяли миллионы людей.

«Пусть труд профессионалов печати служит во благо нашим согражданам, работает на страну!

От всей души желаю работникам и ветеранам СМИ здоровья, счастья, успехов в творчестве, роста тиражей и рейтингов!»,

добавил он в завершение поздравления.

Полный текст поздравления можно прочесть здесь