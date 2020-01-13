Указ вступает в силу уже сейчас. О возможном участии Рауля Хаджимбы в повторных выборах, Барциц заметил, что они этот вопрос решат.
Президент Абхазии ушел в отставку
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 13:05
Рауль Хаджимба по собственному желанию оставил должность президента Абхазии, сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.
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