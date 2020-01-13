ЗАМАНА - Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

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13 января, 2020. Понедельник 10:06
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Дональд Трамп подчеркнул, что самое важное — чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а к протестующим в стране не применялось насилие.

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Политика

«Ассистент по национальной безопасности сделал предположение, что санкции и протесты перекрыли воздух Ирану, что побудит их на переговоры. Меня же абсолютно не волнует, пойдет ли Иран на переговоры. Главное, чтобы без ядерного оружия и жестоких убийств протестующих, — написал Трамп в твиттере.

 

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