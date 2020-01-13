«Ассистент по национальной безопасности сделал предположение, что санкции и протесты перекрыли воздух Ирану, что побудит их на переговоры. Меня же абсолютно не волнует, пойдет ли Иран на переговоры. Главное, чтобы без ядерного оружия и жестоких убийств протестующих, — написал Трамп в твиттере.
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 10:06
Дональд Трамп подчеркнул, что самое важное — чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а к протестующим в стране не применялось насилие.