ЗАМАНА - Владимир Васильев поздравил работников СМИ с Днём печати

Владимир Васильев поздравил работников СМИ с Днём печати

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13 января, 2020. Понедельник 08:23
Владимир Васильев поздравил работников СМИ с Днём печати

13 января отмечается День российской печати. Владимир Васильев поздравил работников СМИ - журналистов, издателей, полиграфистов и ветеранов отрасли. 

Владимир Васильев поздравил работников СМИ с Днём печати
Политика

В своём поздравлении глава республики выражает благодарность работникам СМИ за позитивный диалог общества и власти, который происходит с помощью представителей этой отрасли Также Васильев выразил надежду, что заинтересованность журналистов в реализации социально значимых и общественно полезных проектов и программ будут условием обеспечения прав жителей и роста благополучия региона.

 

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