Владимир Васильев поздравил работников СМИ с Днём печати

В своём поздравлении глава республики выражает благодарность работникам СМИ за позитивный диалог общества и власти, который происходит с помощью представителей этой отрасли Также Васильев выразил надежду, что заинтересованность журналистов в реализации социально значимых и общественно полезных проектов и программ будут условием обеспечения прав жителей и роста благополучия региона.