В своём поздравлении глава республики выражает благодарность работникам СМИ за позитивный диалог общества и власти, который происходит с помощью представителей этой отрасли Также Васильев выразил надежду, что заинтересованность журналистов в реализации социально значимых и общественно полезных проектов и программ будут условием обеспечения прав жителей и роста благополучия региона.
Владимир Васильев поздравил работников СМИ с Днём печати
- Автор Габи
- 13 января, 2020. Понедельник 08:23
13 января отмечается День российской печати. Владимир Васильев поздравил работников СМИ - журналистов, издателей, полиграфистов и ветеранов отрасли.