США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам

США грозится забрать у Ирака доступ к правительственному банковскому счету, на котором хранятся все полученные от продажи нефти деньги. Это грозит Ираку большими потерями.

Сообщают, что Вашингтон уже дал понять иракским властям, что они способны закрыть их счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если американские солдаты будут выведены из Ирака. Это сообщение было отправлено премьер-министру Ирака Адель Абд аль-Махди.