ЗАМАНА - США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам

США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам

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13 января, 2020. Понедельник 06:30
США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам

США грозится забрать у Ирака доступ к правительственному банковскому счету, на котором хранятся все полученные от продажи нефти деньги. Это грозит Ираку большими потерями.

США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам
Политика

Сообщают, что Вашингтон уже дал понять иракским властям, что они способны закрыть их счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если американские солдаты будут выведены из Ирака. Это сообщение было отправлено премьер-министру Ирака Адель Абд аль-Махди.

 

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