Сообщают, что Вашингтон уже дал понять иракским властям, что они способны закрыть их счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если американские солдаты будут выведены из Ирака. Это сообщение было отправлено премьер-министру Ирака Адель Абд аль-Махди.
США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 06:30
США грозится забрать у Ирака доступ к правительственному банковскому счету, на котором хранятся все полученные от продажи нефти деньги. Это грозит Ираку большими потерями.