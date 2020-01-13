Министр отметил, что США вполне могут потерять лидерские позиции во всем мире. Это скажется отрицательно как для мира, так и для Британии, заявил Уоллес. Он напомнил о недавних военных действиях США — выводе их солдатов из Сирии и обращении к НАТО, чтобы активнее действовать на Ближнем Востоке. Министр считает это признаком того, что президент США Трамп собирается вести все более изоляционистскую политику во внешнем мире. Поэтому правительству Великобритании стоит пересмотреть военную доктрину 2010 года, где отмечено, что Британия в любой ситуации поддержит американцев в войне.
США потеряет лидерство в мире, считает министр обороны Британии
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 00:00
Правительству Соединенного Королевства Великобритании нужно быть готовыми к потере авторитета США в мире, отмечает в разговоре с The Sunday Times министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
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