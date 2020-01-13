США потеряет лидерство в мире, считает министр обороны Британии

Министр отметил, что США вполне могут потерять лидерские позиции во всем мире. Это скажется отрицательно как для мира, так и для Британии, заявил Уоллес. Он напомнил о недавних военных действиях США — выводе их солдатов из Сирии и обращении к НАТО, чтобы активнее действовать на Ближнем Востоке. Министр считает это признаком того, что президент США Трамп собирается вести все более изоляционистскую политику во внешнем мире. Поэтому правительству Великобритании стоит пересмотреть военную доктрину 2010 года, где отмечено, что Британия в любой ситуации поддержит американцев в войне.