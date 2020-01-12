В ходе совещания Владимир Васильев выразил благодарность руководителю Дагестанской сетевой компании за качественно проводимую работу.
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Накануне, 10 января, Глава Дагестана Владимир Васильев провел совещание, где обсуждались вопросы повышения качества энергоснабжения в республике, сообщают в РИА "Дагестан"
В ходе совещания Владимир Васильев выразил благодарность руководителю Дагестанской сетевой компании за качественно проводимую работу.
Подробнее на официальном сайте РИА "Дагестан"
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