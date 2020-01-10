Первым делом всех присутствующих с Днём работника органов прокуратуры России искренне поздравил прокурор РД Алексей Ежов. Подробнее можно прочитать тут.
Глава РД Владимир Васильев 10 января поучаствовал в праздничном собрании по случаю 298-й годовщины образования прокуратуры РФ. На собрании, которое прошло в периметре прокуратуры Дагестана, были и сотрудники органов власти, правоохранительных структур, почетные ветераны прокуратуры Дагестана.
Первым делом всех присутствующих с Днём работника органов прокуратуры России искренне поздравил прокурор РД Алексей Ежов. Подробнее можно прочитать тут.
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