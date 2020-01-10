ЗАМАНА - Владимир‌ ‌Васильев:‌ ‌«Системная‌ ‌работа‌ ‌прокуратуры‌ ‌Дагестана‌ ‌дала‌ ‌и‌ ‌ продолжает‌ ‌давать‌ ‌результаты»‌

Владимир‌ ‌Васильев:‌ ‌«Системная‌ ‌работа‌ ‌прокуратуры‌ ‌Дагестана‌ ‌дала‌ ‌и‌ ‌ продолжает‌ ‌давать‌ ‌результаты»‌

Автор
10 января, 2020. Пятница 17:13
Владимир‌ ‌Васильев:‌ ‌«Системная‌ ‌работа‌ ‌прокуратуры‌ ‌Дагестана‌ ‌дала‌ ‌и‌ ‌ продолжает‌ ‌давать‌ ‌результаты»‌

Глава РД Владимир Васильев 10 января поучаствовал в праздничном собрании по случаю 298-й годовщины образования прокуратуры РФ. На собрании, которое прошло в периметре прокуратуры Дагестана, были и сотрудники органов власти, правоохранительных структур, почетные ветераны прокуратуры Дагестана. 

Владимир‌ ‌Васильев:‌ ‌«Системная‌ ‌работа‌ ‌прокуратуры‌ ‌Дагестана‌ ‌дала‌ ‌и‌ ‌ продолжает‌ ‌давать‌ ‌результаты»‌
Политика

Первым делом всех присутствующих с Днём работника органов прокуратуры России искренне поздравил прокурор РД Алексей Ежов. Подробнее можно прочитать тут.

 

 

Прочитано 55 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top