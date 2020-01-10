ЗАМАНА - Марина Котенко рассмотрела 10 обращений дагестанцев

Марина Котенко рассмотрела 10 обращений дагестанцев

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10 января, 2020. Пятница 00:30
Марина Котенко рассмотрела 10 обращений дагестанцев

Депутат дагпарламента, зам. председателя Комитета НС по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Марина Котенко приняла накануне граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в Махачкале, сообщает РИА "Дагестан"

Марина Котенко рассмотрела 10 обращений дагестанцев
Политика

В ходе приёма граждан рассмотрели 10 различных обращений жителей. По всем им даны разъяснения и рекомендации. Депутат дагпарламента отметила, что ни одно обращение не будет проигнорировано.

Подробнее на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

 

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