Депутат дагпарламента, зам. председателя Комитета НС по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Марина Котенко приняла накануне граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в Махачкале, сообщает РИА "Дагестан"

В ходе приёма граждан рассмотрели 10 различных обращений жителей. По всем им даны разъяснения и рекомендации. Депутат дагпарламента отметила, что ни одно обращение не будет проигнорировано.

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