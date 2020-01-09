ЗАМАНА - Генпрокуратура РФ зафиксировала снижение преступности в Дагестане

Генпрокуратура РФ зафиксировала снижение преступности в Дагестане

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09 января, 2020. Четверг 09:07
Генпрокуратура РФ зафиксировала снижение преступности в Дагестане

С января по ноябрь 2019 года уровень преступности в РД упал на 10,8%, сообщает АиФ "Дагестан".

Генпрокуратура РФ зафиксировала снижение преступности в Дагестане
Политика

Сообщается, что самые высокие темпы уменьшения количества преступлений заметны в Ненецком автономном округе, в Дагестане, Омской, Калужской областях, Республике Алтай.

В республике Дагестан число тяжких и особо тяжких преступлений упало на 17,7%.

 

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