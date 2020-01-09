Сообщается, что самые высокие темпы уменьшения количества преступлений заметны в Ненецком автономном округе, в Дагестане, Омской, Калужской областях, Республике Алтай.
В республике Дагестан число тяжких и особо тяжких преступлений упало на 17,7%.
С января по ноябрь 2019 года уровень преступности в РД упал на 10,8%, сообщает АиФ "Дагестан".
Сообщается, что самые высокие темпы уменьшения количества преступлений заметны в Ненецком автономном округе, в Дагестане, Омской, Калужской областях, Республике Алтай.
В республике Дагестан число тяжких и особо тяжких преступлений упало на 17,7%.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..