ЗАМАНА - Владимир Васильев награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Русской православной церкви

Владимир Васильев награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Русской православной церкви

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07 января, 2020. Вторник 16:16
Владимир Васильев награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Русской православной церкви

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за высокие заслуги вручил награду Владимиру Васильеву: орден Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Русской православной церкви. 

Владимир Васильев награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Русской православной церкви
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