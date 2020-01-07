7 января православные христиане Дагестана отмечают Рождество Христово. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Русской православной церкви
- Автор Мадина
- 07 января, 2020. Вторник 16:16
Архиепископ Махачкалинский и Грозненский по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за высокие заслуги вручил награду Владимиру Васильеву: орден Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени Русской православной церкви.
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