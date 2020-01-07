В общем список составляют 85 руководителей регионов России. Глава Республики Дагестан Владимир Васильев оказался в данном рейтинге на 8 месте, поднявшись на 3 строчки вверх.
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Рейтинг влияния глав регионов РФ сформировало Агентство политических и экономических коммуникаций.
В общем список составляют 85 руководителей регионов России. Глава Республики Дагестан Владимир Васильев оказался в данном рейтинге на 8 месте, поднявшись на 3 строчки вверх.
Подробная информация здесь
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