Он пожелал православным верующим республики здоровья радости, благоденствия и многое другой.
Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"
Глава столицы республики Владимир Васильев поздравил всех православных христиан Дагестана с Рождеством Христовым.
Он пожелал православным верующим республики здоровья радости, благоденствия и многое другой.
Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..