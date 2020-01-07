ЗАМАНА - Владимир Васильев поздравил христиан с Рождеством

Владимир Васильев поздравил христиан с Рождеством

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07 января, 2020. Вторник 12:03
Владимир Васильев поздравил христиан с Рождеством

Глава столицы республики Владимир Васильев поздравил всех православных христиан Дагестана с Рождеством Христовым.

Владимир Васильев поздравил христиан с Рождеством
Политика

Он пожелал православным верующим республики здоровья  радости, благоденствия и многое другой.

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