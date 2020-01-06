В новогодние каникулы Артём Здунов проинспектировал столицу Дагестана на предмет своевременной уборки ТКО

С 1 января 2019 года республика перешла на новую систему обращения с отходами. Артем Здунов решил лично проконтролировать и увидеть результаты работы за весь год. Подробнее можно прочитать тут.