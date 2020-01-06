ЗАМАНА - В новогодние каникулы Артём Здунов проинспектировал столицу Дагестана на предмет своевременной уборки ТКО

В новогодние каникулы Артём Здунов проинспектировал столицу Дагестана на предмет своевременной уборки ТКО

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06 января, 2020. Понедельник 10:30
В новогодние каникулы Артём Здунов проинспектировал столицу Дагестана на предмет своевременной уборки ТКО

3 января Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов провел инспекцию с городом, дабы проанализировать ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов в новогодние каникулы.

В новогодние каникулы Артём Здунов проинспектировал столицу Дагестана на предмет своевременной уборки ТКО
Политика

С 1 января 2019 года республика перешла на новую систему обращения с отходами. Артем Здунов решил лично проконтролировать и увидеть результаты работы за весь год.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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