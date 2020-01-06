С 1 января 2019 года республика перешла на новую систему обращения с отходами. Артем Здунов решил лично проконтролировать и увидеть результаты работы за весь год. Подробнее можно прочитать тут.
В новогодние каникулы Артём Здунов проинспектировал столицу Дагестана на предмет своевременной уборки ТКО
- Автор Мадина
- 06 января, 2020. Понедельник 10:30
3 января Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов провел инспекцию с городом, дабы проанализировать ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов в новогодние каникулы.
Последнее от Мадина
- В новогодние каникулы Артём Здунов проинспектировал столицу Дагестана на предмет своевременной уборки ТКО
- Артем Здунов проверил работу нескольких аптек
- Артем Здунов проверил работу нескольких аптек
- Представители МЧС Дагестана проводят экскурсии для школьников
- В Баку и Тегеран планируется запустить прямые рейсы из Махачкалы