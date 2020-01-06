Артем Здунов проверил работу нескольких аптек
- Автор Мадина
- 06 января, 2020. Понедельник 10:25
Премьер-министр РД посетил несколько аптек Махачкалы и проверил как идет работа во время новогодних каникул.
3 января премьер-министр РД Артём Здунов ознакомился с работой аптек города в режиме новогодних каникул. Подробнее можно прочитать тут.
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