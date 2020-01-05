ЗАМАНА - Салман Дадаев ответил на обращения горожан, обеспокоенных качеством ремонта центральной площади Махачкалы

Салман Дадаев ответил на обращения горожан, обеспокоенных качеством ремонта центральной площади Махачкалы

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05 января, 2020. Воскресенье 15:20
Салман Дадаев ответил на обращения горожан, обеспокоенных качеством ремонта центральной площади Махачкалы

Мэр столицы Дагестана Салман Дадаев дал ответ на вопросы жителей Махачкалы, беспокоившихся о качестве реставрации центральной площади. 

Салман Дадаев ответил на обращения горожан, обеспокоенных качеством ремонта центральной площади Махачкалы
Политика

У себя в Instagram Мэр написал, что у граждан Махачкалы нет причин тревожиться, ведь ремонт площади еще не подошел к концу, а все выявленные ошибки будут исправлены в обязательном порядке. Подробнее можно прочитать тут

 

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