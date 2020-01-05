У себя в Instagram Мэр написал, что у граждан Махачкалы нет причин тревожиться, ведь ремонт площади еще не подошел к концу, а все выявленные ошибки будут исправлены в обязательном порядке. Подробнее можно прочитать тут.
Салман Дадаев ответил на обращения горожан, обеспокоенных качеством ремонта центральной площади Махачкалы
- Автор Мадина
- 05 января, 2020. Воскресенье 15:20
Мэр столицы Дагестана Салман Дадаев дал ответ на вопросы жителей Махачкалы, беспокоившихся о качестве реставрации центральной площади.
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