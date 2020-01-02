Как сообщают, изменения в федеральном законе «О ветеранах» обрели силу 1 января 2020 года.
Дагестанские ополченцы получили статус ветеранов
- Автор Мадина
- 02 января, 2020. Четверг 13:34
Дагестанские солдаты, участвовавшие в военных действиях 1999 года на территории Дагестана, теперь имеют статус ветеранов. Об этом сообщил официальный сайт ТАСС.
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