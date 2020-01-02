Первым делом премьер-министр Дагестана вместе с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым пришли с визитом на станцию скорой медицинской помощи столицы Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
Артем Здунов проверил работу городских служб в праздничные дни
- Автор Мадина
- 02 января, 2020. Четверг 13:29
1 января 2020 года, председатель правительства РД Артем Здунов пришел с рабочим визитом в городские службы в новогодние выходные.
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