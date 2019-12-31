Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Новым годом
- Автор Габи
- 31 декабря, 2019. Вторник 22:55
В праздничном обращении, он поблагодарил всех, кто способствовал формированию лучших условий для учебы, труда и отдыха, кто охранял здоровье, права и безопасность жителей республике.
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