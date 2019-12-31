ЗАМАНА - Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Новым годом

Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Новым годом

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31 декабря, 2019. Вторник 22:55
Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Новым годом

 

В праздничном обращении, он поблагодарил всех, кто способствовал формированию лучших условий для учебы, труда и отдыха, кто охранял здоровье, права и безопасность жителей республике.

Полный текст поздравления Главы можете прочесть на сайте

 

Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Новым годом
Политика

 

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