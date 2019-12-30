Сергей Чеботарев осмотрел обновленную площадь Махачкалы

29 декабря Глава РД Владимир Васильев и Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв ознакомились с обновленной площадью им. Ленина Махачкалы.

Стоит отметить, что на площади уложили дорожную плитку, провели работы по укладке плитки из гранита. Обновлены подземные коммуникации, провели инженерные сети.

Площадь стала комфортной для маломобильных групп жителей города, разделена на зоны для проведения государственных и развлекательных мероприятий.

На площади были высажены 54 дерева, есть места отдыха с бесплатным Wi-fi.

На площади Глава Дагестана и Министр РФ по делам Северного Кавказа поговорили с молодыми жителями города, и сделали фото на память.