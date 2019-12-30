ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Открытие центра “Мой бизнес” в Дагестане облегчит работу предпринимателей»

Владимир Васильев: «Открытие центра “Мой бизнес” в Дагестане облегчит работу предпринимателей»

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30 декабря, 2019. Понедельник 14:04
Владимир Васильев: «Открытие центра “Мой бизнес” в Дагестане облегчит работу предпринимателей»

Праздничная презентация единого центра оказания услуг «Мой бизнес» прошла 29 декабря в столице Дагестана. В открытии участвовали Глава РД Владимир Васильев, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов. 

Владимир Васильев: «Открытие центра “Мой бизнес” в Дагестане облегчит работу предпринимателей»
Политика

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