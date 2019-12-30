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Пострадавшие при пожаре в селе Тисси-Ахитли получили финансовую помощь
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2019. Понедельник 13:59
29 декабря с рабочим визитом в РД Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв и Глава Дагестана Владимир Васильев в Ситуационном центре по видеосвязи поговорили с гражданами селения Тисси-Ахитли Цумадинского района, которые пострадали от пожара первого марта этого года.
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- Пострадавшие при пожаре в селе Тисси-Ахитли получили финансовую помощь