Пострадавшие при пожаре в селе Тисси-Ахитли получили финансовую помощь

29 декабря с рабочим визитом в РД Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв и Глава Дагестана Владимир Васильев в Ситуационном центре по видеосвязи поговорили с гражданами селения Тисси-Ахитли Цумадинского района, которые пострадали от пожара первого марта этого года.

