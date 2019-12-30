Сергей Чеботарёв высоко оценил Ситуационный центр МЧС Дагестана

29 декабря в Дагестан с рабочим визитом приехал Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв с Главой Дагестана Владимиром Васильевым познакомились с подразделениями Ситуационного центра республики.

Глава Дагестана Владимир Васильев внимательно послушал отчеты сотрудников и подчеркнул важность наличия в каждом округе такой же сетевой структуры, что обеспечивает горным и высокогорным районам возможность функционировать не автономно, а со связью с центром. Подробнее можно прочитать тут.