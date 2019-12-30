ЗАМАНА - Сергей Чеботарёв высоко оценил Ситуационный центр МЧС Дагестана

Сергей Чеботарёв высоко оценил Ситуационный центр МЧС Дагестана

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30 декабря, 2019. Понедельник 13:54
Сергей Чеботарёв высоко оценил Ситуационный центр МЧС Дагестана

29 декабря в Дагестан с рабочим визитом приехал Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв с Главой Дагестана Владимиром Васильевым познакомились с подразделениями Ситуационного центра республики.

Сергей Чеботарёв высоко оценил Ситуационный центр МЧС Дагестана
Политика

Глава Дагестана Владимир Васильев внимательно послушал отчеты сотрудников и подчеркнул важность наличия в каждом округе такой же сетевой структуры, что обеспечивает горным и высокогорным районам возможность функционировать не автономно, а со связью с центром. Подробнее можно прочитать тут.

 

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