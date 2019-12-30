Глава Минкавказа положительно охарактеризовал происходящие в Дагестане изменения

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв выразил искренние пожелания всем участникам собрания с успехом провести 2019 год и завершить все открытые задачи. Главной целью его приезда, как он сказал, стала именно встреча с пострадавшими от пожара в марте 2019 года в селе Тисси-Ахитли. Подробнее можно прочитать тут.