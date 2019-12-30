ЗАМАНА - Глава Минкавказа положительно охарактеризовал происходящие в Дагестане изменения

Глава Минкавказа положительно охарактеризовал происходящие в Дагестане изменения

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30 декабря, 2019. Понедельник 13:50
Глава Минкавказа положительно охарактеризовал происходящие в Дагестане изменения

Глава РД Владимир Васильев и Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв созвали собрание по важным вопросам социально-экономического развития республики. На собрании были обсуждены результаты рабочей встречи федерального руководителя.

Глава Минкавказа положительно охарактеризовал происходящие в Дагестане изменения
Политика

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв выразил искренние пожелания всем участникам собрания с успехом провести 2019 год и завершить все открытые задачи. Главной целью его приезда, как он сказал, стала именно встреча с пострадавшими от пожара в марте 2019 года в селе Тисси-Ахитли. Подробнее можно прочитать тут.

 

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