Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв выразил искренние пожелания всем участникам собрания с успехом провести 2019 год и завершить все открытые задачи. Главной целью его приезда, как он сказал, стала именно встреча с пострадавшими от пожара в марте 2019 года в селе Тисси-Ахитли. Подробнее можно прочитать тут.
Глава Минкавказа положительно охарактеризовал происходящие в Дагестане изменения
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2019. Понедельник 13:50
Глава РД Владимир Васильев и Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв созвали собрание по важным вопросам социально-экономического развития республики. На собрании были обсуждены результаты рабочей встречи федерального руководителя.
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