Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга».
- Автор Мадина
- 29 декабря, 2019. Воскресенье 00:00
Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга».
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Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга». ⠀ Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 16 декабря. ⠀ Напомним, несколько дней назад Государственная дума РФ приняла закон об отмене комиссии за переводы между счетами клиентов одного и того же банка, находящихся в разных регионах. ⠀ Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами. ⠀ В Банке России закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка поддержали. ⠀ Уточним, в настоящий момент комиссия за перевод через отделение крупнейшего банка страны в другой регион составляет 1,5% от суммы, но ограничена диапазоном от 30 до 1 тыс. рублей. При переводе через мобильное приложение она чуть ниже.
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