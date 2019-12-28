Владимир Васильев: «Нет ничего более ценного, чем служить своему народу»
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2019. Суббота 20:37
28 декабря Глава РД Владимир Васильев поучаствовал в праздничной церемонии запуска отремонтированной главной площади Махачкалы.
Открытие по традиции началось с разрезания красной ленты. Затем Глава Дагестана с представителями советов старейшин районов и городов, а также с их главами ознакомился с разбитым на площади садом с символическим названием «Сад памяти – сад жизни», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там высадили 52 дерева по количеству муниципальных образований республики.
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