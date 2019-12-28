ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Нет ничего более ценного, чем служить своему народу»

Владимир Васильев: «Нет ничего более ценного, чем служить своему народу»

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28 декабря, 2019. Суббота 20:37
Владимир Васильев: «Нет ничего более ценного, чем служить своему народу»

28 декабря Глава РД Владимир Васильев поучаствовал в праздничной церемонии запуска отремонтированной главной площади Махачкалы.

Владимир Васильев: «Нет ничего более ценного, чем служить своему народу»
Политика

Открытие по традиции началось с разрезания красной ленты. Затем Глава Дагестана с представителями советов старейшин районов и городов, а также с их главами ознакомился с разбитым на площади садом с символическим названием «Сад памяти – сад жизни», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там высадили 52 дерева по количеству муниципальных образований республики.

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