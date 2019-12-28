ЗАМАНА - Владимир Васильев принял участие в открытии центральной площади

Владимир Васильев принял участие в открытии центральной площади

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28 декабря, 2019. Суббота 15:51
Владимир Васильев принял участие в открытии центральной площади

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев сегодня принял участие в  открытии центральной площади Махачкалы.

Владимир Васильев принял участие в открытии центральной площади
Политика

Васильев отметил, что финансирование на реконструкцию общественного пространства осуществлялось Правительством Москвы. 

Помимо прочего, Глава региона подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин постоянно помогает Дагестану, и данная площадь – одно из многочисленных решений,  улучшающих жизнь жителям Дагестана. 

«Практически во всех районах улучшились парки, площади. Мы очень многое можем и делаем уже сами – это самое дорогое. Мы увеличиваем собираемость налогов. На следующий год приняли бюджет, за который проголосовали все депутаты, в том числе из оппозиционных партий. Потому что он отражает интересы народа. Нам предстоит еще многое сделать, но уже в этом году заложена основа для того, чтобы 500 тысяч жителей высокогорных районов получали качественную питьевую воду», – поделился с присутствующими Васильев. 

Следует отметить, что для того, чтобы провести реконструкцию главной площади столицы республики правительство Москвы выделило 350 млн. рублей. Данные средства пошли на то, чтобы полностью изменить плиточное покрытие и устaновить скaмейки.

Подробнее можно прочесть на сайте «Махачкалинские известия».

 

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