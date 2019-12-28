Васильев отметил, что финансирование на реконструкцию общественного пространства осуществлялось Правительством Москвы.

Помимо прочего, Глава региона подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин постоянно помогает Дагестану, и данная площадь – одно из многочисленных решений, улучшающих жизнь жителям Дагестана.

«Практически во всех районах улучшились парки, площади. Мы очень многое можем и делаем уже сами – это самое дорогое. Мы увеличиваем собираемость налогов. На следующий год приняли бюджет, за который проголосовали все депутаты, в том числе из оппозиционных партий. Потому что он отражает интересы народа. Нам предстоит еще многое сделать, но уже в этом году заложена основа для того, чтобы 500 тысяч жителей высокогорных районов получали качественную питьевую воду», – поделился с присутствующими Васильев.