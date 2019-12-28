ЗАМАНА - Салман Дадаев пришёл на Новогоднюю ёлку к детям с ДЦП

Салман Дадаев пришёл на Новогоднюю ёлку к детям с ДЦП

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28 декабря, 2019. Суббота 00:30
Салман Дадаев пришёл на Новогоднюю ёлку к детям с ДЦП

В махачкалинской гимназии №4 прошёл праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для гимназии это мероприятие уже традиционное.

Салман Дадаев пришёл на Новогоднюю ёлку к детям с ДЦП
Политика

Поздравить ребят пришли глава г. Махачкалы Салман Дадаев и начальник Управления образования Вадим Дибияев. Обратившись ко всем присутствующим, они выразили поддержку и пожелали скорого выздоровления.

Подробную информацию можно прочесть здесь

 

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