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Проект «Мой Дагестан» активно реализуется в Бабаюртовском районе
- Автор Мадина
- 27 декабря, 2019. Пятница 13:54
Ио главы района Даниял Исламов подчеркнул, что проект «Мой Дагестан», который является инициативой Главы Дагестана Владимира Васильева, активно работает в муниципалитете, сообщают в РИА "Дагестан".
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