До начала собранияи Рамазан Джафаров подчеркнул, что в общем результаты в этой области показали себя лучше, чем в 2018 году. Подробности можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником. Статью можно прочитать тут.