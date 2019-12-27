ЗАМАНА - Под руководством Рамазана Джафарова прошло заседание Антинаркотической комиссии в Дагестане

Под руководством Рамазана Джафарова прошло заседание Антинаркотической комиссии в Дагестане

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27 декабря, 2019. Пятница 11:26
Под руководством Рамазана Джафарова прошло заседание Антинаркотической комиссии в Дагестане

26 декабря под контролем заместителя Председателя Правительства Дагестана Рамазана Джафарова провели собрание Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан.

Под руководством Рамазана Джафарова прошло заседание Антинаркотической комиссии в Дагестане
Политика

До начала собранияи Рамазан Джафаров подчеркнул, что в общем результаты в этой области показали себя лучше, чем в 2018 году. Подробности можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником. Статью можно прочитать тут.

 

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