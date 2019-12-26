ЗАМАНА - Владимир Васильев принял участие в заседании Госсовета

Владимир Васильев принял участие в заседании Госсовета

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26 декабря, 2019. Четверг 16:32
Владимир Васильев принял участие в заседании Госсовета

В московском Кремле под председательством Президента России Владимира Путина состоялось заседание Государственного совета.

Владимир Васильев принял участие в заседании Госсовета
Политика

На заседании, в основном, обсуждались вопросы аграрной политики, в частности меры поддержки жителей сельской местности. В данном мероприятии принял участие Глава Дагестана Владимир Васильев.

По итогам заседания обсудили разработку нового механизма, по которому с 2020 года каждый регион получит поддержку государства в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидии. 

Об этом сообщается на  официальной странице Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан в инстаграм.

Подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА Дагестан

 

 

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