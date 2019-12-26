Они поделят между собой грант размером в 25 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.
Глава Дагестана подписал Указ о выделении грантов самым эффективным муниципалитетам
- Автор Мадина
- 26 декабря, 2019. Четверг 14:24
Глава Дагестана Владимир Васильев поставил свою подпись в указ о присуждении призовых мест и о выделении грантов городам и муниципальным районам республики.
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