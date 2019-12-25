ЗАМАНА - В Махачкале прошло заседание Правительственной комиссии по ГУПам

В Махачкале прошло заседание Правительственной комиссии по ГУПам

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25 декабря, 2019. Среда 10:08
В Махачкале прошло заседание Правительственной комиссии по ГУПам

23 декабря прошло заседание Правительственной комиссии по ГУПам под управлением Министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Агарагима Кагиргаджиева.

В Махачкале прошло заседание Правительственной комиссии по ГУПам
Политика

В собрании участвовали Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, а также руководители государственных унитарных компаний региона. Во время заседания руководителям компаний были сделаны замечания по представленным данным, указано на недостаток точности или информации. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Глава Дагестана Владимир Васильев вручил сертификаты победителям конкурса грантов. Статью можно прочитать тут.

 

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