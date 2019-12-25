В Махачкале прошло заседание Правительственной комиссии по ГУПам

В собрании участвовали Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, а также руководители государственных унитарных компаний региона. Во время заседания руководителям компаний были сделаны замечания по представленным данным, указано на недостаток точности или информации. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Глава Дагестана Владимир Васильев вручил сертификаты победителям конкурса грантов. Статью можно прочитать тут.