Рейтинг городской власти в Махачкале поднялся на 20 позиций

Столица Дагестана поднялась сразу на 20 позиций в авторитетном рейтинге эффективности управления в городских округах РФ. В исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова Махачкала за 2019 год перескочила с последнего 92 места на 72.

Рейтинг отражает итоги работы муниципальной власти и оценивает, насколько эффективна деятельность городской власти за 2019 год. При составлении рейтинга комбинируют статистические данные и анализирует экспертные оценки. В нынешнем исследовании задействовали 171 эксперта, федеральных и региональных специалистов по городской и региональной политике.

В общем, результаты 2019 года говорят о том, что снизилась эффективность управления в городах России по сравнению с 2018 годом. Однако, Махачкала поднялась с 92 на 55 место.

Это произошло ввиду повышения эффективности деятельности руководства Махачкалы в финансово-бюджетной сфере, и с помощью того, что начала активно развиваться система общественного транспорта, досуга, спорта, благоустройства территорий и т.д.