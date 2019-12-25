ЗАМАНА - Рейтинг городской власти в Махачкале поднялся на 20 позиций

Рейтинг городской власти в Махачкале поднялся на 20 позиций

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25 декабря, 2019. Среда 09:07
Рейтинг городской власти в Махачкале поднялся на 20 позиций

Столица Дагестана поднялась сразу на 20 позиций в авторитетном рейтинге эффективности управления в городских округах РФ. В исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова Махачкала за 2019 год перескочила с последнего 92 места на 72.

Рейтинг городской власти в Махачкале поднялся на 20 позиций
Политика

Рейтинг отражает итоги работы муниципальной власти и оценивает, насколько эффективна деятельность городской власти за 2019 год. При составлении рейтинга комбинируют статистические данные и анализирует экспертные оценки. В нынешнем исследовании задействовали 171 эксперта, федеральных и региональных специалистов по городской и региональной политике.

В общем, результаты 2019 года говорят о том, что снизилась эффективность управления в городах России по сравнению с 2018 годом. Однако, Махачкала поднялась с 92 на 55 место.

Это произошло ввиду повышения эффективности деятельности руководства Махачкалы в финансово-бюджетной сфере, и с помощью того, что начала активно развиваться система общественного транспорта, досуга, спорта, благоустройства территорий и т.д.

 

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