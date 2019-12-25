Анатолий Карибов вручил государственные награды дагестанцам
- Автор Мадина
- 25 декабря, 2019. Среда 09:10
24 декабря Первый заместитель Председателя Правительства Республики Анатолий Карибов вручил почетные государственные награды республики, а также юбилейные медали «20 лет разгрома международных бандформирований» дагестанцам.
Педагогам, представителям государственной гражданской и муниципальной службы вручили почетные грамоты, именные часы от Главы Дагестана Владимира Васильева и медаль за «За доблестный труд». Подробнее можно прочитать тут.
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