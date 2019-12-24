Более 100 писем из Дагестана получит Дед Мороз

Следует отметить, что Почта России каждый год организовывает акции по отправке писем Деду Морозу. В 2019 году акция будет продолжаться до конца новогодних праздников. Все желающие могут отправить письмо в любое отделение почтовой связи. Важно в адресной строке на конверте написать правильный адрес – 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. И помните, про то, что надо наклеить марку. Для ответа от Деда Мороза укажите адрес своего местопроживания с верным индексом.