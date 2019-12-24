Парламентарий отметил, что каждое обращение будет рассмотрено.
Всех обратившихся за помощью депутат Государственной Думы Юрий Левицкий поздравил с Новым 2020 годом.
Подробнее читайте на сайте РИА "Дагестан".
Сегодня в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РД депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Юрий Левицкий выслушал обращения граждан, сообщают в информагентстве РИА "Дагестан".
Парламентарий отметил, что каждое обращение будет рассмотрено.
Всех обратившихся за помощью депутат Государственной Думы Юрий Левицкий поздравил с Новым 2020 годом.
Подробнее читайте на сайте РИА "Дагестан".
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