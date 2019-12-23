Александр Бастыркин наградил Владимира Васильева медалью

Так, состоялась встреча, в ходе которой рассмотрели вопросы обеспечения законности и правопорядка в регионе, обсудили проблемы соблюдения прав граждан. По итогам мероприятия Александром Бастрыкиным была вручена Главе Дагестана медаль, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, за заслуги в вопросах решения возложенных на Следственный комитет РФ задач Владимир Васильев награждён ведомственной медалью «За заслуги».