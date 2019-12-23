ЗАМАНА - Александр Бастыркин наградил Владимира Васильева медалью

Александр Бастыркин наградил Владимира Васильева медалью

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23 декабря, 2019. Понедельник 15:07
Александр Бастыркин наградил Владимира Васильева медалью

23 декабря, республику Дагестан с рабочим визитом посетил Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава Дагестана Владимир Васильев встретил гостя в Махачкалинском аэропорту.

Александр Бастыркин наградил Владимира Васильева медалью
Политика

Так, состоялась встреча, в ходе которой рассмотрели вопросы обеспечения законности и правопорядка в регионе, обсудили проблемы соблюдения прав граждан. По итогам мероприятия Александром Бастрыкиным была вручена Главе Дагестана медаль, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, за заслуги в вопросах решения возложенных на Следственный комитет РФ задач Владимир Васильев награждён ведомственной медалью «За заслуги».

 

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