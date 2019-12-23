В Дагестан прибыл Александр Бастрыкин
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 14:07
Сегодня, 23 декабря, в Дагестан с рабочим визитом прибыл руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Сообщается, что Александр Бастрыкин подытожит результаты работы следственных органов Дагестана. Ожидается, что главной темой обсуждения будет ход следствия по делу убитых братьев-чабанов Гасангусейновых.
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