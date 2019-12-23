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Владимир Васильев поздравил иудейскую общину Дагестана с праздником Ханука
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 08:56
Глава республики Владимир Васильев выразил слова поздравления иудейской общине Дагестана с религиозным праздником Ханука.
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