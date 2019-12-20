ЗАМАНА - Омаргаджи Алиев рассмотрел 20 обращений дагестанцев

Омаргаджи Алиев рассмотрел 20 обращений дагестанцев

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20 декабря, 2019. Пятница 15:17
Омаргаджи Алиев рассмотрел 20 обращений дагестанцев

Примерно 20 обращений жителей столицы выслушал депутат Народного Собрания, член Комитета по аграрной политике и природопользованию Омаргаджи Алиев в региональной общественной приёмной «Единой России», сообщили в пресс-службе ДРО партии.

Омаргаджи Алиев рассмотрел 20 обращений дагестанцев
Политика

Жительницы Махачкалы Аида Абдуллаеваобратилась к депутату с просьбой посодействовать в начислении пенсионных выплат по инвалидности её мужу, инвалиду 1 группы. Ей назначили встречу с представителем Отделения Пенсионного фонда России по Дагестану. Также к парламентарию, от имени жителей посёлка г. Махачкала Ленинкент, обратился Абдурахман Абдурахманов. Он попросил обратить внимание на проблему газификации и электрификации в районе конечной остановки на улице Гагарина. Мужчина сообщил, что в данном районе уже 3 года отсутствует свет и газ. Омаргаджи Алиев позвонил по телефону мэру столицы Салману Дадаеву и обратился за помощью в решении данного вопроса. Во время приёма рассмотрели обращения и других граждан. Ни одно не оставят без внимания. Как только примут соответствующие меры по их разрешению, заявителей проинформируют.

 

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