Жительницы Махачкалы Аида Абдуллаеваобратилась к депутату с просьбой посодействовать в начислении пенсионных выплат по инвалидности её мужу, инвалиду 1 группы. Ей назначили встречу с представителем Отделения Пенсионного фонда России по Дагестану. Также к парламентарию, от имени жителей посёлка г. Махачкала Ленинкент, обратился Абдурахман Абдурахманов. Он попросил обратить внимание на проблему газификации и электрификации в районе конечной остановки на улице Гагарина. Мужчина сообщил, что в данном районе уже 3 года отсутствует свет и газ. Омаргаджи Алиев позвонил по телефону мэру столицы Салману Дадаеву и обратился за помощью в решении данного вопроса. Во время приёма рассмотрели обращения и других граждан. Ни одно не оставят без внимания. Как только примут соответствующие меры по их разрешению, заявителей проинформируют.
Омаргаджи Алиев рассмотрел 20 обращений дагестанцев
- Автор Габи
- 20 декабря, 2019. Пятница 15:17
Примерно 20 обращений жителей столицы выслушал депутат Народного Собрания, член Комитета по аграрной политике и природопользованию Омаргаджи Алиев в региональной общественной приёмной «Единой России», сообщили в пресс-службе ДРО партии.