Омаргаджи Алиев рассмотрел 20 обращений дагестанцев

Жительницы Махачкалы Аида Абдуллаеваобратилась к депутату с просьбой посодействовать в начислении пенсионных выплат по инвалидности её мужу, инвалиду 1 группы. Ей назначили встречу с представителем Отделения Пенсионного фонда России по Дагестану. Также к парламентарию, от имени жителей посёлка г. Махачкала Ленинкент, обратился Абдурахман Абдурахманов. Он попросил обратить внимание на проблему газификации и электрификации в районе конечной остановки на улице Гагарина. Мужчина сообщил, что в данном районе уже 3 года отсутствует свет и газ. Омаргаджи Алиев позвонил по телефону мэру столицы Салману Дадаеву и обратился за помощью в решении данного вопроса. Во время приёма рассмотрели обращения и других граждан. Ни одно не оставят без внимания. Как только примут соответствующие меры по их разрешению, заявителей проинформируют.