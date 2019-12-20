ЗАМАНА - В Дагестан прибыл почётный консул Италии

В Дагестан прибыл почётный консул Италии

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20 декабря, 2019. Пятница 15:31
В Дагестан прибыл почётный консул Италии

Генеральный Почётный консул Итальянской Республики в Южном и СКФО господин Пьерпаоло Лодиджиани сегодня, 20 декабря, приехал с рабочим визитом в республику Дагестан.

В Дагестан прибыл почётный консул Италии
Политика

Как проинформировали в пресс-службе Минэкономразвития РД, в аэропорту столицы республики почётного гостя встретить пришли министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов и представитель Министерства иностранных дел РФ в Махачкале Амирхан Магомеддадаев.

За то время, пока Почетный консул будет в Дагестане, он ознакомится с инвестиционным потенциалом региона. Помимо этого, с ним обсудят проблемы организации бизнес-миссии итальянских предпринимателей. Её проведут в республике в 2020 году.

 

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