В Дагестан прибыл почётный консул Италии

Генеральный Почётный консул Итальянской Республики в Южном и СКФО господин Пьерпаоло Лодиджиани сегодня, 20 декабря, приехал с рабочим визитом в республику Дагестан.

Как проинформировали в пресс-службе Минэкономразвития РД, в аэропорту столицы республики почётного гостя встретить пришли министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов и представитель Министерства иностранных дел РФ в Махачкале Амирхан Магомеддадаев.

За то время, пока Почетный консул будет в Дагестане, он ознакомится с инвестиционным потенциалом региона. Помимо этого, с ним обсудят проблемы организации бизнес-миссии итальянских предпринимателей. Её проведут в республике в 2020 году.