Ильман Алипулатов прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина
- Автор Мадина
- 20 декабря, 2019. Пятница 14:23
Своим мнением о прошедшей пресс-конференции Владимира Путина поделился и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане Ильман Алипулатов.
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